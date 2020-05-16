Galatasaray'da bir personelde korona virüs testinin pozitif çıkması sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vaka ile ilgili gece geç saatlerde bilgi alan teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla Florya'ya dezenfekte kabininin yerleştirildiği öğrenildi. Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'ne koyduğu kabinden daha fazla özelliğe sahip olan bu kabin oyuncuların ateşini de ölçebilecek.
Terim’den gece yarısı operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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