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Haberler Spor Terim’den gece yarısı operasyonu

Terim’den gece yarısı operasyonu

Terim’den gece yarısı operasyonu
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Galatasaray'da bir personelde korona virüs testinin pozitif çıkması sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vaka ile ilgili gece geç saatlerde bilgi alan teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla Florya'ya dezenfekte kabininin yerleştirildiği öğrenildi. Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'ne koyduğu kabinden daha fazla özelliğe sahip olan bu kabin oyuncuların ateşini de ölçebilecek.

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