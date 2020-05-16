Trabzon kancası

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, genç ve yetenekli oyunculara öncelik veriyor. Bu kapsamda gündeme alınan isimlerden birisi de Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar. Bu sezon Altay forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Özkaçar, İstanbul ekiplerinin de radarında.

CAZİP BİR TEKLİF SUNULACAK

Bu nedenle elini çabuk tutmak isteyen bordo-mavililer, Altay'la önümüzdeki günlerde masaya oturma kararı aldı ve cazip bir teklif sunmak için harekete geçti. Trabzonspor yönetiminin, Altay'a cazip bir teklif yaparak bu transferi fazla dallanıp budaklanmadan bitirmek istediği öğrenildi. Cenk, Karacabey Belediyespor'dan gelmişti.