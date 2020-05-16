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Haberler Spor Uygun’a yeni teklif

Uygun’a yeni teklif

Uygun’a yeni teklif
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Denizlispor'da yönetim, takımın başında çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan teknik direktör Bülent Uygun'a sezon sonu 2 yıllık sözleşme önerecek. Süper Lig'in 22. haftasında Mehmet Özdilek'in yerine göreve getirilen Uygun, tam not aldı. Takımın toparlanmasında rol oynayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik adamla yola devam edileceği kaydedildi. Kulüp Başkanı Ali Çetin ve kurmaylarının, önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

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