Virüs polemiği

Beşiktaş, korona virüs testi yapmış ve bunun sonucunda 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. 8 Mayıs tarihinde yapılan ve 2 kişinin sonucunun pozitif çıktığı testlerle birlikte siyah-beyazlı kulüpte koronavirüse yakalanan kişi sayısı 10'a yükselmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta korona virüse yakalanan 10 kişiden 3'ünün futbolcu olduğu ve bu isimlerin Tyler Boyd, Burak Yılmaz ve Caner Erkin olduğu öğrenildi.

CANER'DEN YALANLAMA

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından virüse yakalanan 3 futbolcu, hastane ya da evlerine gitmedi ve Nevzat Demir Tesisleri'nde karantina altına alındı. İdmanların iptal kararı ile birlikte Nevzat Demir Tesisleri de kapanarak test sonuçları pozitif çıkan isimlerin karantina altında kalacağı şekilde düzenlendi. Öte yandan testinin pozitif çıktığı iddia edilen Caner Erkin konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Yıldız savunma oyuncusu testinin pozitif olduğuna dair iddiaları sonucun negatif olduğunun görüldüğü video paylaştı ve "Sağlığın şakası olmaz" ifadelerini kullandı