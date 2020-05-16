Yine yeniden Şener

Süper Lig'de gelecek yıl için kadro yapılanmasına başlayan Göztepe'de gündem sağ bek transferi. Savunmanın sağında bu sezon alternatifsiz kalan Lamine Gassama'ya alternatif yaratmak isteyen Göz-Göz yönetimi ibreyi yeniden Türkiye'ye çevirdi. Avrupa'da istediği özellikte ve maliyette bir sağ bek bulamayan sarı-kırmızılılar, Galatasaray'dan haziran sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Şener Özbayraklı'yı yeniden gündemine aldı. Sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da umduğunu bulamayan ve çok az süre alan 30 yaşındaki başarılı futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

ELİNİ ÇABUK TUTUYOR

Sarı-kırmızılılar, Şener ile direkt olarak bağlantıya geçerken transferi en kısa sürede çözüme kavuşturmak istiyor. Arkara'da Keçiörengücü altyapısında yetişen sağ bek oyuncusu daha sonra Bugsaş, Bursaspor ve Fenerbahçe'de de forma giymişti.



PİYASA DEĞERİ 350 BİN EURO

Göztepe'nin talip olduğu Şener, piyasa değeri ile de Göztepe yönetiminin tercih sebebi oldu. Güncel piyasa değeri 350 bin Euro olan Şener ile pazarlık masasına oturan yönetim cazip bir teklif sunarken futbolcunun yaklaşımının olumlu olduğu bildirildi.

BURAK HAKERLE