Akhisarspor’da rota Karagaren

Akhisarspor, Bulgar medyasında yer alan haberlere göre Bulgaristan Ligi ekiplerinden Lokomotiv Plovdiv'de forma giyen Birsent Hamdi Karagaren'i transfer etmek istiyor. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon forma giydiği 26 maçta 7 gol attı, 3 de asist yaptı. Hatayspor'un da transfer listesinde yer alan tecrübeli golcü, Asenovets, Shumen, Etar 1924, Vereya, Lokomotiv Plovdiv, Dunav Ruse ve son olarak yine Lokomotiv Plovdiv formalarını giydi, kariyerinde 230 maça çıktı, 58 gol attı.



"İNŞALLAH TÜRKİYE" DİYOR

Bulgaristan futbolunun Türk asıllı yıldızlarından Birsent Karagaren de Türk kulüplerinin radarında. Son olarak Bulgaristan Süper Ligi Parva Liga'da, Filibe kenti ekibi Lokomotiv Plovdiv'de forma giyen Karagaren hayatındaki en güzel gelişmelerden birinin Türkiye'de forma giymek olabileceğini söyledi. Doğal olarak çok çabuk uyum sağlayacağını, daha doğrusu hiç uyum sorunu olmayacağının altını çizen genç oyuncu Bulgaristan'daki başarısını Türkiye'de de sürdüreceğinden emin olduğunu vurguladı. Bulgaristan Parva Liga'daki çarpıcı performansıyla defalarca "Haftanın en iyisi" ve "Ayın Futbolcusu" seçilen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, son golünü 3 Mart'ta oynanan Bulgaristan Kupası maçında CSKA Sofya'ya attı.



■ KENAN MOLLA

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