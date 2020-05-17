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Belki Temmuz’da seyircili!

Özdemir, “Ligler ’da başlayacak. Ama duruma göre Temmuz’a da sarkıtabiliriz” dedi

Belki Temmuz’da seyircili!
Giriş Tarihi: 17.5.2020
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran olarak açıkladıkları Süper Lig'in başlangıç tarihinin Temmuz ortasına kayabileceğini ifade etti ve ellerinde 7 alternatif daha olduğunu söyledi.

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ÖZDEMİR, "Avrupa'da ve dünyada en iyi durumdaki ülkelerin başında Türkiye geliyor. Belki biz Temmuz ayındaki maçlarımızı şimdilik seyircisiz kararı olmasına rağmen belki de seyircili oynayacağız" dedi. Almanya'ya değinen Özdemir, "Almanya bizim için bir rehber. Nasıl başladıklarını göreceğiz, takip edeceğiz. İtalya, İspanya gibi ülkeler bizden çok daha kötü olmasına rağmen liglerin başlama tarihini açıkladılar. Onlardan daha katı kurallar koyduk. Her şeyin başı sağlık. Tek bir kişinin bile zarar görmesini istemeyiz" diye konuştu.
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