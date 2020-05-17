F. Bahçe’den operasyon

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün yapılan divan kurulu toplantısında yerli operasyonu hakkında bilgiler vermişti. Koç'un bu operasyonda yetkiyi Emre Belözoğlu'na verdiği öğrenildi. Önceliği savunmaya veren Fenerbahçe, stoper bölgesi için İtalya ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'i liste başı yaptı. Genç yıldızla görüşmelere başlamaya hazırlanan Kanarya'da 'B Planı' olan Alpaslan Öztürk içinde temaslar sürüyor.



İKİ YILDIZI DA İSTİYORLAR

Yönetim ayrıca sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de yuvaya döndürmek için harekete geçti. Orta sahasını da yenileyecek sarı-lacivertliler bu bölgeye de Emre'nin eski takım arkadaşları düşünülüyor. Emre'nin Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir için görüşmelere başladığı öğrenilirken, oyuncularında gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. yine orta saha için Gençlerbirliği'nde forma giyen Berat Özdemir'de yedekte bekletiliyor.

KİRALIK FORMÜLÜ

Fenerbahçe hücum ise iki isme yönelecek. Sezon sonu Sivassporla sözleşmesi bitecek Emre Kılınç'ın Galatasaray ile anlaştığı iddia edilirken, yönetim bu transferden son ana kadar vazgeçmeyecek. Diğer isim ise Schalke 04'te forma giyen Ahmed Kutucu. Yönetim genç yıldızı kiralamak için harekete geçti.



Gençlerbirliği altyapısında yetişen Mert Çetin, sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Roma'ya transfer oldu. Genç stoper İtalya ekibinin formasını ligde 5 mücadelede giyerken, skor üretemedi. Roma'nın da gelişmesi için Mert'i kiralık olarak göndermeyi düşündüğü iddia edildi.



İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği forması giydiği dönemde de sarı-lacivertlilerin gündemine gelmişti. Ancak o dönem yıldız oyuncu daha çok forma şansı yakalamak için Medipol Başakşehir'i tercih etmişti. İrfan'ı sezon başında da almak isteyen Kanarya Başakşehir ile anlaşamamıştı.