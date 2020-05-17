G.Saray’da hedef Evander

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Aslan, 10 numara için Evander’i gözüne kestirdi

Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. İç ve dış transferde büyük değişiklikler yapmayı planlayan ve neredeyse her bölgeye takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, devre arası da gündeme gelen Brezilyalı Evander ilk hedef olarak belirlendi. Scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Evander için Galatasaray yönetimi, sezon sonu Danimarka ekibi Midtjylland ile masaya oturmayı planlıyor. Midtjylland, Evander için 2.5 milyon Euro ödemişti.



17 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Orta sahada 8 numarada görev yapan Evander, golcü özelliği ile de dikkat çekiyor. Brezilyalı bu sezon 25 maçta 8 gol, 9 asistlik bir performansla 17 gole katkı sağladı. Öte yandan kiralık olarak gelen Lemina'da kulübü Southampton'a G.Saray'da kalmak için rest çekti. Yıldız oyuncunun kulübüne, "Galatasaray'da mutluyum. İzin verin buruda kalayım başka takıma gitmek ya da dönmek istemiyorum" dediği öğrenildi.