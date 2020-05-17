Kaf-Kaf dışarıda kaçanlara yanıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 43 puanla Play-Off hattında bulunan Karşıyaka, dış sahada kaybettiği puanlara yanıyor. Deplasmanda 13 maça çıkan yeşil-kırmızılılar 16 puan toplama başarısını gösterdi. Kaf- Kaf, İzmir dışında 14 gol atarken kalesinde 17 gol gördü. Yeşil-kırmızılılar, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle evine döndü. Karşıyaka, Erbaaspor, Esenler Erok, Derince Belediyespor ve Kocaelispor karşısında sahadan puansız ayrıldı. Büyükçekmece Tepecik, Fatsa Belediyespor, Ağrı 1970 ve Elazığ Belediyespor ile berabere kaldı.



İÇ SAHADA DAHA BAŞARILI

İzmir temsilcisi, Payasspor, Cizrespor, 1877 Alemdağ Belediye ile Kemerspor 2003'a dış sahada mağlup etmeyi başardı. Kaf-Kaf, taraftarı önünde oynadığı 13 karşılaşmada ise 19 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 6 gole engel olamadı ve 27 puan toplamayı başardı. İç sahada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı. Kaf-Kaf, seyircisi önünde Kozanspor ve Turgutluspor'dan puan alamadı. Yeşil-kırmızılılar, 18 Temmuz'da başlayacak ligde kalan 6 maçını 3'ünü dışarıda 3'ünü ise kendi sahasında oynayacak.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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