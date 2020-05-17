Fenerbahçe'de teknik direktör adayları için isimler öne çıkarken kulüpten henüz bu konuda yapılan resmi açıklama yapılmadı. Ortaya atılan son iddiaya göre sarı-lacivertliler Abdullah Avcı'yı tekrardan gündemine aldı. O dönem gelen tepkiler nedeniyle Avcı ismini rafa kaldıran yönetimin şu anda en güçlü adayı Abdullah Avcı.
LİSTEDE 2 İSİM DAHA VAR
Sarı-lacivertli takımda gelecek sezon sportif direktör olacak olan Emre Belözoğlu'nun Abdullah Avcı'yı çok istediği öğrenildi. Avcı, dışında yönetim Dalic ve Bjelica ile de görüşüyor.
LİSTEDE 2 İSİM DAHA VAR
Sarı-lacivertli takımda gelecek sezon sportif direktör olacak olan Emre Belözoğlu'nun Abdullah Avcı'yı çok istediği öğrenildi. Avcı, dışında yönetim Dalic ve Bjelica ile de görüşüyor.
Kanarya’da rota Avcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.