  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Kanarya’da rota Avcı

Kanarya’da rota Avcı

Kanarya’da rota Avcı
Giriş Tarihi: 17.5.2020
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları için isimler öne çıkarken kulüpten henüz bu konuda yapılan resmi açıklama yapılmadı. Ortaya atılan son iddiaya göre sarı-lacivertliler Abdullah Avcı'yı tekrardan gündemine aldı. O dönem gelen tepkiler nedeniyle Avcı ismini rafa kaldıran yönetimin şu anda en güçlü adayı Abdullah Avcı.

LİSTEDE 2 İSİM DAHA VAR
Sarı-lacivertli takımda gelecek sezon sportif direktör olacak olan Emre Belözoğlu'nun Abdullah Avcı'yı çok istediği öğrenildi. Avcı, dışında yönetim Dalic ve Bjelica ile de görüşüyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kanarya’da rota Avcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA