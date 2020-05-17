Kara Kartal’a korona engeli

Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle normal şartlarda takımı bugünden itibaren 3 günlük kampa almayı planlayan Yalçın korona virüs nedeniyle şoke olduklarını ifade ederken, önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar tüm antrenmanları iptal ettiklerini ve çarşamba günü genel bir testten geçtikten sonra idman programına karar vereceklerini söyledi.



GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Yalçın, "Korona virüs testlerinin pozitif çıkması bizleri gerçekten çok yıprattı. Bazı oyuncularımızın da korona virüs ile ilgili olarak yaşadıkları stresi asgariye indirmeye çalışıyoruz. Bu ortamda transfer görüşmesi yapmakta içimizden gelmiyor doğrusu. Şuanda sadece virüs belasıyla boğuşuyoruz. İdmanlara başlayıp, ligi tamamlamayı hedefliyoruz. Gökhan, Caner ve Necip ile ancak sezon sonunda görüşme yapılır" diye konuştu.

ÜMRANİYE'DE KIRMIZI ALARM

Beşiktaş'ta 10 kişi de korona virüse rastlanmasının ardından sıkı önlemler alındı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne önümüzdeki dönem sadece belirli kişiler alınacak. 20 Mayıs'ta tüm ekip yeniden korona virüs testinden geçirilip önlemler alındıktan sonra yol haritası belirlenecek. Yönetim toplantıları video konferansla yapılacak ve tesislere yalnızca futboldan sorumlu idareciler girebilecek. Futbolcuların tesis dışı yaşamları da gözlem altında tutulacak. Personel sayısını da pandemi kurallarına göre düzenleyecek olan Beşiktaş Yönetimi, liglerin oynanmasının kesinleşmesi halinde futbol takımını ve ekibi tesislerde karantina altında tutulacak. Tesislerden sokağa çıkma yasağı konulacak.