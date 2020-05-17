Manisaspor’dan Kartal’a uçuyor

Tarzan’ın 17 yaşındaki oyuncusu Bilal Budak, Süper Lig’in dev ekibi Beşiktaş’la yeni sezon için anlaştı

Manisaspor'un 17 yaşındaki oyuncusu Bilal Budak, Süper Lig'in devi Beşiktaş'a transfer oluyor. Korona virüs salgını nedeniyle iyice ekonomik olarak dibe çöken Tarzan'ın Bilal transferinde Kara Kartal'la el sıkıştığı iddia edildi. Siyah-beyazlılarda hem orta sahada hem de forvette görev yapabilen Bilal'i geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil etmek isteyen Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın'ın da Bilal'i çok istediği öğrenildi. Manisaspor'da 2014 yılında futbola başlayan Bilal, bu sezon başında profesyonelliğe adım attı, 20 maça çıkıp 928 dakika sahada kaldı, fileleri de 2 kez havalandırdı. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'un da devreye girdiği ancak Beşiktaş'ın transferde bir adım önde olduğu kaydedildi. Manisaspor altyapısında yetişen Bilal, akademi liglerinde 87 maça çıktı 26 gol attı.



■ ÜMİT YÖNEY