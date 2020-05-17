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Haberler Spor Mbaye Diagne piyangosu

piyangosu

Mbaye Diagne piyangosu
Giriş Tarihi: 17.5.2020
Club Brugge'ün şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızılı takım, Mbaye Diagne'yi Belçika Ligi ekibine kiralık olarak göndermişti. Kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a dönecek olan Senegalli futbolcu takımına ekstra para kazandıracak. Ligler ertelenmeden önce playoff sezonu öncesi 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edildi.

BRUGGE BONUS ÖDEYECEK
20 puanla son sırada yer alan Waasland Beveren ise küme düştü. Waasland Beveren kulübü bu karara itiraz edeceklerini açıkladı. Belçika Ligi'nde şampiyon ilan edilen Club Brugge, Diagne transferindeki anlaşma gereği Galatasaray'a bonus ödemesi yapacak.
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