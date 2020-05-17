Örnek davranış

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal forması giyen Mesut Özil'den örnek bir yardım geldi. Adı Fenerbahçe'yle de anılan yıldız futbolcu ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay aracılığıyla bağış yaptı. Özil yaptığı bağış ile sadece Somali'de ihtiyacı olan 90 bin insanın ihtiyacını karşılamakla kalmadı, Suriye ve Türkiye'deki mülteci kamplarına da destek vermiş oldu. Ayrıca bu bağışla Türkiye'de 16 Aş Evi'nin de ihtiyaçları giderildi. Mesut Özil bilindiği üzere son olarak Hindistan'da yüzlerce çocuğu Alman doktorlar tarafından ameliyat ettirerek büyük takdir almıştı.