  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Trabzonspor gaza bastı

gaza bastı

Gelecek sezon için kadrosunu oluşturmaya başlayan Nedelev transferinde sona yaklaştı

Trabzonspor gaza bastı
Giriş Tarihi: 17.5.2020
Korona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde de kulübün gündemine gelen Tudor Nedelev'den vazgeçmiyor. Hücum bölgesindeki yıldızlarına teklif yağan Karadeniz temsilcisi sıkıntı yaşamamak için şimdiden işi sıkı tutuyor. Bulgar medyası, Trabzonspor'da daha önce de gündeme gelen Todor Nedelev için bordo-mavililerin ısrarını sürdürdüğünü yazdı.

22 MAÇTA 7 GOL
Botev Plovdiv'de forma giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Bulgar temsilcisinde 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı. Nedelev'in kulübü ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Yıldız oyuncunun kulübüyle görüşmeleri sürdüren bordo-mavili yöneticiler, liglerin sona ermesiyle birlikte Nedelev'i Trabzon'a getirmeyi planlıyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor gaza bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA