Trabzonspor gaza bastı

Gelecek sezon için kadrosunu oluşturmaya başlayan Trabzonspor Nedelev transferinde sona yaklaştı

Korona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde de kulübün gündemine gelen Tudor Nedelev'den vazgeçmiyor. Hücum bölgesindeki yıldızlarına teklif yağan Karadeniz temsilcisi sıkıntı yaşamamak için şimdiden işi sıkı tutuyor. Bulgar medyası, Trabzonspor'da daha önce de gündeme gelen Todor Nedelev için bordo-mavililerin ısrarını sürdürdüğünü yazdı.



22 MAÇTA 7 GOL

Botev Plovdiv'de forma giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Bulgar temsilcisinde 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı. Nedelev'in kulübü ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Yıldız oyuncunun kulübüyle görüşmeleri sürdüren bordo-mavili yöneticiler, liglerin sona ermesiyle birlikte Nedelev'i Trabzon'a getirmeyi planlıyor.