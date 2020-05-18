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Altay’da moda Cihan

Altay’da ligin 15. haftasında eldivenleri eline geçiren ve bir daha bırakmayan kaleci Cihan Topaloğlu’na teklif yağıyor.

Altay’da moda Cihan
Giriş Tarihi: 18.5.2020

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da ligde 15. hafta eldivenleri kapan Cihan Topaloğlu kaleyi bir daha bırakmadı. Sezon başı Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan İzmir ekibine gelen tecrübeli file bekçisi uzun süre 3. kaleci konumunda kaldı. Sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans buldu. Siyah-beyazlı ekipte ligde Emre Koyuncu ve Aydın Bağ beklenen performansı gösteremeyince Cihan, 15. hafta Osmanlıspor deplasmanın da kaleye geçti. 27 yaşındaki kaleci 15 lig maçında 12 gol yedi.

1 DE GOL ATTI
Altı karşılaşmada rakiplerine geçit vermedi. Emre Koyuncu 8 lig maçında 9 gol yerken, Aydın Bağ'da forma giydiği 5 lig mücadelesinde filelerinin 9 kez havalanmasına engel olamadı. Cihan Topaloğlu, Altay'ın Play-Off yarışında olmasında önemli rol oynadı. Altınordu altyapısında yetişen başarılı eldiven kariyerinde 110 maçta forma giydi ve 1 kez rakip fileleri havalandırma başarısını da gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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