Altınordu arayışta

TFF 1. Lig'de kadrosunda sadece Türk oyuncularla mücadele eden Altınordu, genç futbolcuları bünyesine katmak için araştırmalarını sürdürüyor. Osmanlıspor'dan 20 yaşındaki sol bek Ali Eren İyican, Anagold 24 Erzincanspor'dan 21 yaşındaki sol kanat Kerem Aktürkoğlu ve aynı yaştaki santrfor Mustafa Ethem Erboğa'yı yakın takibe alan kırmızı-lacivertli ekibin, radarında Kocaelispor'un 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın olduğu öğrenildi. Körfez ekibinin altyapısında yetişen Gökdeniz, bu sezon Üçüncü Lig 2. Grup'ta forma giydiği 27 karşılaşmada 12 gol atma başarısını gösterdi.

MEHMET UYSAL LİSTEDE

Kocaelispor'un liderlik koltuğunda oturmasında büyük pay sahibi oldu. 2017 yılında profesyonel olarak A takıma çıkan genç futbolcu, 3. Lig'de görev yaptığı 80 mücadelede 20 gol atma başarısını gösterdi. Genç futbolcu 8 de asist yaptı. Altınordu'nun scout ekibinin Somaspor'dan 21 yaşındaki forvet oyuncusu Mehmet Uysal'ı listenin başına eklediği öğrenildi. Bu sezon Somaspor'un başarısında attığı gollerle büyük pay sahibi olan Mehmet Uysal'ın bonservisinin Manisa FK'da olduğu öğrenildi. 26 maçın 23'ünde banko görev yapan ve 15 gol atan genç golcüyü, kulübü Manisa FK bırakmak istemiyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ