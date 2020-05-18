Bundesliga başladı

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Bundesliga'da heyecan önceki gün yeniden başladı. Salgın nedeniyle alınan tedbirler ise dikkat çekti. Yedek kulübesinde oturan futbolcu, teknik heyet ve malzemecilerin aralarında sosyal mesafe bırakıp maskeyle oturdukları gözlendi. Ayrıca hakemlerde özel olarak üretilen maskelerden takarak maçları yönetti.



SIKI ÖNLEMLER ALTINDA OYNANDI

Önceki gün yeniden başlayan Bundesliga sayesinde insanlar futbol özlemini bir nebze de olsa dindirdi. Ancak alınan tedbirlerde gözlerden kaçmadı. Soyunma odası, koridorlar, saha içi ve saha kenarında sosyal mesafe kuralları ile maske takma zorunluluğuna uyulması için sıkı önlemler alındı. Ayrıca maçın oynandığı toplar her fırsatta dezenfektan ve bez yardımıyla silindi.





MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR

Koronavirüs salgınına rağmen Bundesliga'da maçlar, 2 aylık aranın ardından yeniden başladı. Dortmund ile Schalke arasında oynanan maç öncesi futbolcular sahaya maskeyle çıkarken, yedek kulübelerinde de sosyal mesafe kuralı uygulandı. Bundesliga'da günün diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Augsburg- Wolfsburg: 1-2, Düsseldorf- Paderborn: 0-0, Hoffenheim- Hertha Berlin: 0-3, RB Leipzig-Freiburg: 1-2.