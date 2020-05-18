Emre’nin gözü onlarda

Hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapan kaptan Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarının yanında geleceğin yapı taşlarını da döşemeye başladı. Emre, sarı-lacivertli ekipte; Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Ömer Faruk'a ek olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksel'e de büyük ilgi gösteriyor. Sezonun başlaması halinde ilk etapta Ferdi ve Ömer Faruk'u takıma monte etmek isteyen Emre Belözoğlu, ardından da Berke ve İsmail Yüksel'i de geleceğin kadrosu için hazırlamayı planlıyor. Bu 4 ismin üzerine titreyen tecrübeli kaptan, sık sık bu oyuncularla görüşerek destek veriyor.



Sezon başında Hollanda ekibi Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu 15'i Süper Lig ve 7'si Türkiye Kupası olmak üzere 23 maça çıktı. Genç yıldız adayı sarı-lacivertli forma altında bu kulvarlarda takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.