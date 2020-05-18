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Haberler Spor F1’den güzel haber

F1’den güzel haber

F1’den güzel haber
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Koronavirüs salgını nedeniyle Formula 1'de şu ana kadar 10 etap ertelendi. Ancak iyi haber Belçika'dan geldi. Kalabalık kitlelerin katılacağı tüm organizasyonların 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı ülkede, Belçika GP'nin 30 Ağustos'ta seyircisiz olarak yapılabileceğinin bilgisi verildi. Formula 1'de sezonun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

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