Göztepe’ye tangocu

Jahovic ve Demba Ba gittikten sonra bir türlü golcülerinden istediği verimi alamayan Göztepe'de yönetim forvet transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda Danimarka Süper Lig ekibi Brondby'dan transfer edilen ancak bir türlü verim alınamayan Kamil Wilczek'in durumu belirsizliğini korurken iki sezondur Göztepe'de forma giyen İngiliz golcü Cameron Jerome'un de gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bir sonraki sezon da gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Göz-Göz'de kurmaylar teknik direktör İlhan Palut'un verdiği rapor doğrultusunda çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, Arjantin ekibi River Palate'de oynayan Matias Ezequiel Suarez'i kancaya taktı. Yöneticiler, kulübüyle sözleşmesi 2022'ye kadar süren 32 yaşındaki golcü oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlayıp maliyeti düşürmek istiyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

River Plate'de bu sezon iyi bir performans sergileyen Suarez'e cazip bir teklif sunan Göz-Göz yönetimi, Arjantin ekibi ile de en kısa sürede temasa geçecek. Suarez'in Göztepe'ye olumlu yanıt verdiği bildirildi. Futbola Arjantin ekibi Belgrano'da başlayan Suarez, Belçika ekibi Anderlecht'te forma giydikten sonra 2016 yılında Arjantin'e geri dönerek yeniden Belgrano ve River Plate'te top koşturdu.





ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Matias Suarez, forvet arkası ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Çok yönlü bir oyuncu olan 32 yaşındaki futbolcu için teknik direktör İlhan Palut'un oldukça ısrarcı olduğu belirtildi. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.



ASLARLA DEVAM KARARI

Sözleşmeleri bitecek olan kaleci Beto, Castro, Titi, Berkan, Napoleoni, Atakan, Serdar ve Soner'in kesinlikle takımda tutulması yönünde yönetime rapor veren teknik direktör İlhan Palut'un zorunlu kalınmadıkça mukaveleleri devam edip birçok kulübün listesinde olan Alpaslan ile Halil'in satılmaması fikrini kurmaylara ilettiği kaydedildi. Genç oyuncuları daha çok vitrine çıkarmayı da planlayan Palut'un altyapı antrenörleri ile de devamlı dirsek temasında olduğu bildirildi.



OPERASYON BAŞLIYOR

Göztepe yönetiminin orta alanda gelecek yıl kapsamlı bir rotasyon planladığı belirtildi. Sezon başında Başakşehir'den alınan ancak bekleneni veremeyen Mossoro'nun yanı sıra yönetim, Kosta Rikalı Celso Borges ve Gabonlu futbolcu Andre Poko ile yolları ayırmayı planlıyor. Mossoro ile yeni kontrat yapmayacak olan yönetim, 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunan Borges ve Poko'yu elden çıkarıp kadroda yer açmak istiyor. Borges ve Poko'ya Fransa ve İspanya'dan bazı takımlardan teklif geldiği iddia ediliyor.



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