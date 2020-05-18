Kaf-Kaf terleyecek

Korona virüs salgınıyla FIBA'nın Europe Cup'ın yarı finallerini yeni sezon öncesine ertelemesi, ING Basketbol Süper Ligi'nin ise şampiyon ilan etmeden bitirilmesiyle sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka, oyuncularıyla pazarlığa girişecek. Yabancıların yanı sıra birçok yerli oyuncunun da sözleşmelerinin yeni sezonda iki taraflı çıkış opsiyonlu olarak devam ettiği yeşil-kırmızılılarda takımla bu sezon sonuna kadar kalan ücretlerle ilgili görüşme yapılacak. Yeşil-kırmızılıları bu sezon lig ve Avrupa'da zirve yarışına sokan başantrenör Ufuk Sarıca'nın sözleşmesinin sürdüğü Kaf-Kaf, yabancılardan Taylor ve M'Baye ile yeni sezon öncesi söz kesmişti. KSK'nin gözden çıkardığı Crocker ise iki aylık maaşının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini FIBA kanalıyla tek taraflı feshetmişti.