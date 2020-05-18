Karşıyaka’dan belediye isyanı

Karşıyaka Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, her kesimden önem-li destekler gördüklerini belirtti, ancak Karşıyaka Belediyesi'nden destek görmediklerini vurguladı. Büyükkarcı, "Ben bugün Karşıyaka Belediye Başkanı olsaydım, tesislerimi KSK'ye verirdim. Eğer bunu yapmıyorsam da gelen misafirime KSK forması, atkısı hediye etmezdim. Armayı kullanmak için hak etmek lazım. Belediyenin imkanları olmayabilir, biz bunlara saygı gösteriyoruz.

'DESTEK ALAMADIK'

Ama altyapı tesislerinden yararlanmak istedik bunda da olumlu yanıt alamadık. Şuan belediyeden nasıl bir destek alıyorsunuz derseniz, cevap veremem. Çünkü destek aldığımız yok. Belediye Başkan Yardımcısı Kaan bey, biz otobüs ve salonu veriyoruz dedi. Bugüne kadarki tüm başkanlar verdi otobüsü, kimse de sözünü etmedi. Karşıyaka Belediyesi ve Cemil Tugay ile şu anda görüşmüyoruz. İplerimiz kopuk" dedi. ükkarcı, belediyenin bugüne kadar verdiği desteğin kulüp bütçesinin binde üçü olduğunu sözlerine ekledi.

TURGAY'DAN JET YANIT

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, açık-lamalara jet yanıt verdi. Turgay, "Kendisinin KSK'imze benim de belediyeye karşı kurumsal sorumluluklarımız vardır. Herkesin kendi sorumluluğunu en iyi şekilde yeri-ne getirmesi beklenen bir tavırdır. Ben hem kulübe hem de kentimize karşı görev ve sorumluluklarımın bilincin-deyim. Gerçekler yalan beyanlarla değiştirilemez. Kulübümüzün sıkıntıları bizim sıkıntılarımızdır. Sorumluluk duygusu taşıyan yöneticilerle her şeyi aşar" dedi.

AKACUN'DAN AÇIKLAMA

Karşıyaka Belediyespor Başkan Yardımcısı Kaan Akacun, açıklama yaptı. Akacun, "Beş yıldan beri süpürge girmeyen spor salonun temizliğine sadece 48 bin TL harcadık. Salonu yeniledik. Aylık doğalgaz elektrik faturalarını ödüyoruz. Pınar KSK ile anlaştık ve pilot takım olarak Belediyespor'u kurduk. Lisansı bile bizde olmayan oyuncuların maaşlarını ödüyoruz. Bu sezon 50 bin TL'lik primi ödeyemediğimiz doğrudur. Ancak top-lamda 1 milyon 700 bin TL kaynak aktarıldı" dedi.