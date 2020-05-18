Kartal’a Vida piyangosu

Siyah-Beyazlılar'a 2017- 18 sezonunda bonservis bedeli olmadan kazandırılan Domagoj Vida, Kara Kartal'da görev yaptığı 3 dönemde ortaya koyduğu performansla takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer aldı. Bedelsiz olarak alınması sebebiyle maaşına ek olarak imza parası da alan ve bundan dolayı sezon başına kulüpten 3 milyon Euro'luk geliri bulunan stoper, Beşiktaş'ta en yüksek ücret alan isimlerin başında geliyor.



YA İNDİRİM YA AYRILIK

Bundan dolayı yeni yönetimin ya maaşında büyük oranda indirim ya da ayrılık beklediği yıldız isme, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Ada'dan 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vereceği belirtildi.



BOATENG YOLCU GİBİ

Beşiktaş, kiralık olan Boateng ile daha önce yapılan görüşmede önümüzdeki sezonun ücretini aynı koşullarda ödeyemeyeceğini net bir şekilde bildirmişti. Yöneticilerin, ikinci toplantıda bu sözleri aynen tekrarlayıp, Boateng'den bir karar vermesini isteyeceği ifade edildi. Siyah-beyazlıların anlaşma sağlanamaması halinde kalan maçları oynatmadan Boateng'le yolları ayırmayı planladığı belirlendi.