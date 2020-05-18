Klavuz Bundesliga

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden birisi olan Mustafa Denizli korona virüs nedeniyle ara verilen liglerimiz ile ilgili Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. "Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 12 Haziran tarihi erken midir, değil midir onu önümüzdeki bir aylık süreçte göreceğiz" diyen ünlü teknik adam, Bundesliga'nın Süper Lig'den önce başlıyor olmasının Türk futbolu için de önemli bir klavuz olacağını söyledi. Denizli, şunları söyledi: "Önümüzde bizden önce başlayan ligler var. En önemlisi de Bundesliga. Alınan veya alınmayan önlemler, artılar eksikler, doğrular yanlışlar hepsi bizim için birer örnek. Ne yapılması gerektiğini daha iyi yorumlayabiliriz"

YAŞAM ŞEKLİ RENKLENECEK

"Bunlar yerine geldiğinde ülkenin her yaş grubundan insanın yaşam şekli daha renkli olacaktır. İşte bu rengin en büyük parçası şüphesiz futboldur. Bütün koşullar sağlanırsa, futbol şenlik olur. Tersi durumda ise telafisi çok zor olacak bir durumda kalabiliriz. Özellikle futbolcular bu güveni hissetmezse, oynanacak maçların hiçbir keyfi olmaz. Seyircisiz oynanacağına göre teknolojiye çok ihtiyacımız olabilir. Tribünleri bilgisayarlarla doldurulup ses ve görüntü efekti ile desteklenmesi bir eksikliği görsel olarak da giderebilir" dedi.

TEMMUZ'DA DA OYNANABİLİR

Hava şartları yılın en sıcak günlerine denk geleceği için su, tuz ve mineral kaybı normalin üzerinde olacak diyen Denizli, "12 Haziran koşulları hazır olmazsa, bir süre ertelenme şansına da sahip olabiliriz. Hatta sıkıştırılmış maç programları ile bunu rahatlıkla başarabiliriz. Tabii ki burada yayıncı kuruluş ve kulüplerin fedakarlığı kaçınılmaz olacaktır. Yayıncı kuruluşun fedakarlık yaparak hafta içine maçlar konulmasıyla 8 maçlık bölümü tamamlamak kısa sürede mümkün olacaktır. Gayet tabii yayıncı kuruluş da kendisini düşünüyor. Ancak elbette yaşanan olağanüstü şartlar bazen fedakarlığı gerektirir. Sadece yayıncı için değil, seyircisiz maçlar kulüplerin de maddi kayıplarına neden olacaktır. Ama neticede UEFA'ya bu sezon Avrupa kupalarına gidecek takımlarımızı da bildirmek gerekiyor. Ara vermeden 2020- 21 sezonuna devam edebiliriz. Tıp, bilim ve insanlık el ele verip bu zorluğu aşabilirler" dedi. "Yeni normalleşme ile her gün birçok insan belli koşullarda; belli mekanlara girip çıkabiliyor" diyen Mustafa Denizli şunları anlattı. "Sosyal yaşam içerisinde seyircisiz oynanacak maçlarda stadyumlar buralardan daha az risk taşıyan mekanlar. Kulüpler, futbol takımları dahil bütün ilgili personele test yaptırma şansları var."

EN ÖNEMLİ ŞEY PSİKOLOJİ

"O gün şartlar ne olur bilemiyoruz. Eğer gerekirse liglerin başlama tarihi temmuz ayına da kayabilir. Ben 'şartlar ne olursa olsun oynansın' diyenlerden değilim. Çünkü burada görev yapacak sporcu, teknik adam ve personelin, keza hakemlerin mental olarak hazır olmaları çok önemli. Psikolojisi normal olmayan sporcular, fizik ve performans olarak da normal olamazlar. Çünkü psikolojik bozukluk, fiziksel kapasiteyi de olumsuz kiyor. etkiler" diye konuştu.



GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ 12 HAZİRAN'A ÇEVRİLDİ

"Tedbirler düşündüğümüz gibi olursa, yaklaşık 50 milyona yakın insanın yaşamında büyük bir eksiklik giderilecek" diyen ünlü teknik adam Mustafa Denizli "Halen evlerinde 65 üstü ve 20 yaş altı 26 milyon kişi evde vakit geçirmekte zorlanıyor. Futbol başladığı zaman büyük bir boşluk dolacak. Burada bir şeyi ihmal etmemek lazım. Bu maçları toplu olarak izlenecek mekanların da olmaması gerek. Sporcular direnç ve bağışıklık olarak daha güçlü yapıdadırlar. Yaşları da 20 ile 35 arası değişen insanlardır oyuncular. Muhtemelen Ramazan Bayramı'ndan sonra önümüzü rahat görebileceğiz" dedi.

Fatih ŞENDİL