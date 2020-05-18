Menemen’de rota Çelhaka

Gelecek sezon genç ve maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katmayı planlayan Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar Avrupa'da forma giyen gelecek vaadeden isimleri mercek altına alıyor. Sarı-lacivertli ekibin listesinde Arnavut liginden 19 yaşındaki orta sahada oyuncusu Jurgen Çelhaka'nın olduğu öğrenildi. KF Tirana kulübünde görev yapan genç orta saha oyuncusu bu sezon 22 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist yaptı. İki sezondur KF Tirana'nın A takımında yer alan genç oyuncu, profesyonel olarak futbol yaşamında 26 maçta forma giydi.

ARNAVUTLUK'TAN TRANSFER

Ekol Göz Menemenspor'un sezon başında Arnavutluk'tan kadrosuna kattığı kaleci Selmani ve savunma oyuncusu David Domgjoni'nin gösterdiği başarılı performans sonrası o ülkeyi mercek altına aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kurmayların gelecek sezon için en az 2-3 oyuncuyu Arnavutluk'tan bünyesine katması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ