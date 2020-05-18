Müthiş takas

Bir yandan ligin 8 haftalık bölümüne konsantre olan Galatasaray, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Menajerler tarafından kulübe pek çok isim önerilirken, bu oyunculardan biri de Mario Mandzukic. Ocak ayında Juventus'tan ayrılıp Al Duhail'e giden 33 yaşındaki Hırvat forvet, Katar'da mutsuz ve Avrupa'ya dönmek istiyor. 1 yıl daha Al Duhail ile sözleşmesi bulunan Mandzukic konusunda takas opsiyonu ortaya çıktı. Öyle ki, S.Arabistan basınına göre Katar kulübü de G.Saray'ın 10 numarası Belhanda'nın peşinde ve transferde oldukça inatçı.

RADAMEL FALCAO'YA DA BAĞLI

Haberde, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda ile bir Çin kulübünün de ilgilendiği ancak Al Duhail'in bir adım önde olduğu vurgulandı. Galatasaray'ın 10 milyon Euro talep ettiği yazıldı. Ancak Fatih Terim'in Mandzukic'i istemesi halinde, Hırvat yıldız artı para formülüyle Belhanda gidebilir. Falcao'nun kulüpteki geleceğine göre yıldız forvetin transferiyle ilgili karar verecek olan Galatasaray'da, maliyetin yüksek olmaması durumunda Kolombiyalı futbolcu varken dahi Mandzukic alınabilir. Cim-Bom'da forvet sıkıntısı Sarı-kırmızılı kulübe, kiralık olarak gelen ve ağır bir sakatlık geçirince forma giyemeyen Andone sezonun tamamlanmasıyla takıma geri dönecek. Falcao'ya da özellikle Arap takımlarının ilgisi oldukça fazla ve yıldız golcü de giderse takımda tek alternafit olarak Adem Büyük kalıyor. Yönetimin bu yüzden Fatih Terim ile görüşüp, Mandzukic konusunu masaya yatırması bekleniyor.



SALİH'TEN YEŞİL IŞIK

Yeni sezonda kadrodaki yerli oyuncu sayısını artıracak olan sarı-kırmızılılar, sadece iç piyasaya bakmıyor, gurbetçiler üzerinde de yoğunlaşmış durumda. Mert Müldür ve Eray Cömert'in yanı sıra radardaki futbolculardan bir diğeri de Salih Özcan. Bu sezon kiralık olarak Kiel forması giyen Salih, Bundesliga 2'de çıktığı 22 maçta 5 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Oyuncu cephesiyle kurulan ilk temaslardan olumlu yanıt alınırken, genç yıldız gelmeye dünden hazır. Galatasaray, Köln'ü de uygun bir bonservis bedeliyle ikna etmeye çalışacak.



MAİCON'A TEKLİF VAR

Geçen sezonun devre arasında 1.5 sezonluğuna Al Nasr'a kiralanan Maicon'un sözleşmesi Haziran'da bitiyor. Galatasaray'a dönecek Brezilyalı stoper için Suudi Arabistan ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor. Al Nasr'ın bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro önereceği konuşuluyor. 2017'de 8 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Maicon, 1.7 milyon Euro bedelle 2019'da Al Nasr'a kiralanmıştı. Öte yandan son söz teknik direktör Fatih Terim'in olacak. Salgın nedeniyle ekonmik olarak sıkıntı yaşayan Aslan oyuncuyu kadrosunda tutabilir.