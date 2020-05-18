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Haberler Spor Paixao reddetti

Paixao reddetti

Paixao reddetti
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Altay'da yönetimin sezon bitmeden sözleşmesini 2 yıl uzattığı Marco Paixao'nun biri Süper Lig olmak üzere toplam 5 kulüpten kendisine gelen teklifleri kabul etmeyerek yuvada kaldığı öğrenildi. Geçen sezon ve bu sezon attığı gollerle 1. Lig'in en skorer ismi olan Portekizli santrfora Süper Lig'den Çaykur Rizespor'un talip olduğu belirtildi. Tecrübeli forvet için 1. Lig'den Akhisarspor, Adana Demirspor ve Cesar Grup Ümraniyespor'un da temaslarda bulunduğu kaydedildi. Portekiz yıldız golcü, geçen yıl 29, bu sene 17 gol attı.

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