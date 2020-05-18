Şampiyon ilan edilmeliyiz

Trabzonspor'un 29 yaşındaki sol beki Filip Novak, ülkesinde geniş bir röportaj verdi ve korona virüs salgınında yaşadıklarını anlatırken, ligin geleceği ile ilgili de fikrini anlattı. Novak, "İdmanlara geri çağırdıklarında çok sevindim. Bir şeyler eksikti, bazı kısıtlamalar da vardı ancak yine de heyecanlandım. 12 Haziran'da ligler başlayacak, formatı belli olacak ancak Antalya ya da İstanbul'da Temmuz ayında 40 derecede nasıl oynayacağız" dedi.

SON KARARI BEKLEYECEĞİZ

Yıldız oyuncu şampiyonluk içinde, "Ligin şu anda bitirilip, bizim şampiyon ilan edilmemiz güzel olur. Şampiyonlar Ligi bileti alırız, bu tüm takım için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olur. Sezon öncesi hedefimiz Avrupa Kupaları'na katılmaktı, İstanbul takımları iyi durumda değil, bu yüzden onlar da sezonun ne olursa olsun bitirilmesini isteyecekler. Federasyonun son kararını beklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.