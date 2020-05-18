Selçuk’ta geri sayım

Göztepe'de yönetim, Galatasaray'ın sportif direktörlük teklifini geri çevirip, "Daha 35 yaşındayım. Futbol oynamaya devam etmek istiyorum" diyen Selçuk İnan ile görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'da 5 lig, 5 Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Selçuk'un Göztepe'ye gelmeye sıcak battığı iddia edildi.