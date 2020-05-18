Üç kentte oynayalım

Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, korona virüs salgını kapsamında maçların 3 ana merkezli şehirde oynanabileceğini söyledi. Uygun, "Futbol Federasyonu'nun, 'şimdilik' denilen bu süreci öteleyebileceğini düşünüyorum. Liglerin başlama tarihi haziran olmaz temmuz olur. Burada sağlığımızla birlikte takımlarımızı yaşatmak da başka bir önemli görevimiz. Maçlarımızı 3 ana merkezli İstanbul, İzmit ve Sakarya gibi şehirlerde UEFA Avrupa Şampiyonası'nı organize eder gibi oynayabiliriz. Her takıma otel tahsis edilir, herkes aileleriyle kalır ve tüm önlemler alınır. Gerekirse kendi şehirlerimizden özel uçaklarla günü birlik giderek maçlarımızı oynayıp dönebiliriz" diye konuştu.

AMATÖRLER OYNATILMASIN

Almanya ve Güney Kore'de liglerin başladığını hatırlatan Uygun, "Buralarda lig başladıysa biz de başlayabiliriz. Bu ülkelere bakarak gerekli önlemleri biz nasıl uygularız, bakar ve karar veririz. Amatör maçlar ise oynatılmamalıdır. Ancak tesisleri ve ekonomisi iyi olan, kriterleri yerine getirebilecek takımlardan 3. Lig'de en fazla 1 grup yapılabilir. İkinci ve 3. liglerde 1 sefere mahsus düşme kaldırılabilir" diye konuştu.