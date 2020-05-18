Yeni rota Vitoria

Süper Lig'e verilen korona virüs arası sona ermeden teknik adam sorununu çözmek isteyen Fenerbahçe arayışını hızlandırdı. Ersun Yanal'la yollarını ayırmalarının ardından teknik direktörlük koltuğu için uzun süredir görüşmelerde bulunan Sarı-Lacivertliler'in, son olarak yeni bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı.

SICAK BAKIYOR

İlk etapta; Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Zlatko Dalic'in üzerinde duran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Portekiz ekibi Benfica'da elde ettiği başarıların ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad'ın başına geçen Rui Vitoria'yla görüşmelere başladığı öğrenildi. Arap kulübüyle şampiyonluk yaşayan ve gelecek ay boşa çıkacak olan 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcının yine Avrupa'ya dönmek istediği bu yüzden sarı-lacivertli kulübün teklifine çok sıcak baktığı öğrenildi.



KANARYA'NIN DİĞER ADAYLARI

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tam gaz sürerken Rui Vitoria'da sonuç alınamaması durumunda ise yönetim daha önce görüştüğü isimlere tekrardar yönelecek. Sarı-lacivertliler daha önce Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Zlatko Dalic ile görüşmüş ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Kanarya'nın listesine son olarak Abdullah Avcı dahil olmuştu.