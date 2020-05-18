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Haberler Spor Yıldız isimler geri dönüyor

Yıldız isimler geri dönüyor

Yıldız isimler geri dönüyor
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Beşiktaş'ta yurt dışından dönen yabancı futbolcuların 14 günlük karantina süreci bitmek üzere. Siyah-Beyazlılar'ın 5 yabancı yıldızı, Beşiktaş Yönetimi'nden aldıkları iznin ardından ülkelerine dönmüştü. Yıldız isimler İstanbulda bir öğrenci yurdunda 14 günlük karantinalarını tamamlıyordu.

EVLERİNE DÖNECEKLER
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasının ardından Türkiye'ye dönen; Adem Ljajic, Jeremain Lens, Kevin N'Koudou, Kevin-Prince Boateng ve Victor Ruiz, 5 Mayıs'tan itibaren İstanbul Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunuyor. Bugün 14 günlük karantina süreleri dolacak olan 5 oyuncu, eve dönmek için geri sayıma geçti.

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