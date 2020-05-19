Altınbahçe

Süper Lig'e verilen salgın arasında teknik direktör sorununu çözmeye çalışan Fenerbahçe'de yönetim bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Salgının neden olduğu ekonomik şartlar nedeniyle yerli yıldızlara yönelen sarı-lacivertlilerin hedefinde Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir yer alıyor. Kırmızı-lacivertli kulübün bu sezon başına altyapısından çıkardığı genç yıldız için tüm şartlar zorlanıyor. Kanarya, daha önce İzmir ekibinden Barış Alıcı ve Berke Özer'i de transfer etmişti.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Sarı-lacivertli yöneticiler bu transferlerde kurulan yakınlıktan faydalanıp, yetenekli savunmacıyı da kadrosuna katmak istiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin önünde büyük bir engel var. Avrupa'nın dev kulüpleri de Ravil'i göz hapsine almış durumda. Alınan bilgilere göre özellikle Almanya ve İngiltere'den genç milli yıldızın ciddi talipleri var. Fenerbahçeli yöneticiler bu yüzden elini çabuk tutup Ravil Tagir'in transferini sonlandırmak istiyor.