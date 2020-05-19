Altınordu’ya süper kanca

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun futbolcuları birçok kulübün transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Kırmızı-lacivertli kulübün bu sezon vitrine çıkardığı Burak İnce'nin talipleri bitmek bilmiyor. Bayern Münih başta olmak üzere Avrupa'da birçok kulübün radarında olan genç oyuncunun Beşiktaş'ın da listesinde olduğu öğrenildi.

TEKLİF SUNULACAK

Kadrosunu gençleştirmek isteyen Kartal'ın teknik patronu Sergen Yalçın'ın sol ayaklı 16 yaşındaki genç ismin alınması için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda İstanbul kulübünün Altınordu yönetimi ile temas geçmesi bekleniyor. Oyun kurucu pozisyonu ve forvet arkasında oynaya bilen Burak İnce, ilk kez A Takım'da yer aldığı bu sezon TFF 1. Lig'de sahaya çıktığı 16 karşılamada 2 kez rakip fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı. Kırmızı-lacivertli kulüp Burak İnce için henüz kendilerine resmi bir teklif gelmediği bonservis bedelini açıklamıyor. Öte yandan İzmir'deki sıcak havalar yüzünden 2 gün idmanlarına ara veren Altınordu, yarın topbaşı yapacak. Kırmızı-lacivertiler, Çarşamba günü ikinci kez Kovid 19 testi yapacak. İzmir ekibinde ilk yapılan testlerde vaka bulunmamıştı.



2 GOL ATTI 1 ASİST YAPTI

Manisaspor altyapısından transfer edilen 16 yaşındaki Burak İnce, bu sezon kupada 3 maçta 228 dakika görev yaptı. Genç oyuncu, 1. Lig'de 16 maçın 6'sına ilk 11'de başladı, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

Altınordu yönetimi Berke ve Barış'ı alıp oynatmayan F.Bahçe'ye tepki gösteriyor.



ATALAY DÖNECEK

Altınordu'da sezon başında kiralık olarak hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya gönderilen Atalay Yıldırım'ın yeni sezonda İzmir ekibinin kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Sezon başında Erzurum kampında A takımla antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki sol kanat, tecrübe kazanması için Niğde'nin yolunu tuttu. Niğde formasıyla ilk kez profesyonel lig deneyimi yaşayan genç krampon, 2. Lig'de 22 maçta görev alıp, 4 gol atarak takımına katkı sağlarken, kupada 2 maçta 1 kez rakip fileleri sarstı. Alt yaş gruplarında 19 kez milli formayı terleten futbolcu sağ kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ