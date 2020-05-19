Chelsea’nin genç yıldızı Odoi tutuklandı!

Chelsea'nin 19 yaşındaki yıldızı Callum Hudson-Odoi, karantina kurallarını hiçe saydığı için geceyi karakolda tamamladı. Daha önce test sonucu pozitif çıkan ve karantinaya alınan Odoi'nin evine kadın çağırdığı öğrenilirken söz konusu kadın ambulansla hastaneye gönderildi. Sabaha karşı polis tarafından gözaltına alınan Odoi'nin tutuklanmasını izleyen semt sakinleri ise büyük şok yaşadı. Mart ayında korona virüsü testi pozitif çıkan sporculardan biri olan Odoi'nin, karantinada kaldığı düşünülürken, ismi açıklanmayan bir modelle vakit geçirdiği anlaşıldı.