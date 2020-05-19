Denizlispor’un rotası Konate

Yukatel Denizlispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki sezon golcüsü Hugo Rodallega'nın yükünü hafifletmek için alternatif arayan Horoz, Fransa Ligue 1'de Amiens forması giyen Moussa Konate'yi gündemine aldı. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli futbolcunun kiralanmasının gündemde olduğu ifade edildi. Bu sezon takımında 12 maçta forma giyen 27 yaşındaki Konate 2 gol attı. Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion ve Amiens'te oynayan Konate, kariyerinde 265 maçta oynadı, 81 gol kaydetti.

KARL DARLOW HAMLESİ

Yukatel Denizlispor'da yönetim, pandemi sürecinde alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden kaleci Stackhowiak'ın yerini doldurmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Horoz, İngiliz ekibi Preston'dan Decan Rudd'la temaslarını sürdürürken, B planı ise Newcastle United'dan Karl Darlow'un olduğu iddia edildi. Nottingham Forest forması da giyen 30 yaşındaki eldiven, son 5 sezonda Newcastle'de 65 maçta forma giydi.

SEBAHATTİN ALP