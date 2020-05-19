Sarı kırmızılıların kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde oldu;
"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir.
Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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