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Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı

Başkanı yoğun bakımdan çıktı

, geçiren 'in yoğun bakımdan çıktığını açıkladı. Açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır.Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı

19.05.2020, 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,15:24

Galatasaray Spor Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayınladı..

Sarı kırmızılıların kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde oldu;

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir.

Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"

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