Göztepe istedi Kartal kapıyor

Süper Lig'de gelecek sezon öncesi dış transferde yerli isimlere yönelen Göztepe, gündemine aldığı Antalyasporlu Bahadır Öztürk'ü elinden kaçırıyor. Sarı-kırmızılı ekibin bir süre önce talip olduğu Antalyasporlu 24 yaşındaki stoper için Beşiktaş da devreye girdi. Kara Kartal'ın Antalya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi süren genç stoper için Güney ekibine daha cazip bir teklif sunduğu ve taraflar arasında anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi. Antalya altyapısından yetişen Bahadır, Elazığ, Bodrum, Kırklareli ve Şanlıurfa'da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan ve 895 dakika sahada kalan Bahadır 1 golün de asistini yaptı.