Hedef Doğukan

Bursaspor'dan Burak Kapacak, Denizlispor'dan Oğuz Yılmaz, Galatasaray'dan Mustafa Kapı ve Danimarka'nın Kopenhag takımından Rezan Çorlu'yu transfer etmek için harekete geçen Fırtınalar şimdi de rotayı Antalyaspor'da forma giyen genç kanat oyuncusu Doğukan Sinik'e kırdı. Bordo-Mavililer, Antalyaspor'da istikrarlı ve başarılı futboluyla dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncu için çalışmalara başladı. Gençleriyle hem ligde zirve yarışı veren, hem de ekonomik anlamda rahatlayan Karadeniz ekibinin teknik direktör Hüseyin Çimşir'in raporu doğrultusunda Antalyasporlu genç yıldızı da kadrosuna katmak için harekete geçti.

HEDEFLERİ ÇOK BÜYÜK

İki sezondur Antalyaspor formasıyla izlediğimiz başarılı futbolcu, yaşına rağmen istikrarlı performansı ile öne çıkıyor. Kanatlarda görev yapan ve kısa sürede ortaya koyduğu oyunla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu da Avrupa hedefi için transfere sıcak bakıyor.