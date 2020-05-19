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Haberler Spor Menemenspor’da idmanlar sürüyor

Menemenspor’da idmanlar sürüyor

Menemenspor’da idmanlar sürüyor
Giriş Tarihi: 19.5.2020

Pandemi salgını nedeniyle 4 gün sokağa çıkma yasağı olan İzmir'de Ekol Göz Menemespor yönetimi, valilikten oyuncularına aldığı özel izinle çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Lige kadar hazır hale gelmek istediklerini belirten sarılacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Testlerimizin hepsi negatif çıktı. Tüm oyuncularımız ve çalışanlarımız izole ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yaşıyor. Futbola uzun bir ara verildi. Sıkı bir çalışmayla ilk maçımıza kadar hazır olmak istiyoruz" dedi. Ligde kalan 6 karşılaşmanın çok zor geçeceğini belirten Laleci, "Ligdeki birçok takım ilk 2, Play-Off ve kümede kalmak için mücadele edecek. Bizde hedefsiz değiliz. Matematiksel olarak şansımız olduğu sürece ilk 6 için mücadele edeceğiz. Ekibimizin çalışma azminden çok memnunum" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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