Pınar Karşıyaka Triche’yi yolladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından sezonun sonlandırılmasının ardından Pınar Karşıyaka önümüzdeki sezon için kadro çalışmalarına başladı. Mevcut yabancılardan ABD'li guard Tony Taylor ve uzun forvet Fransız Amath M'Baye ile söz kesen yeşil-kırmızılılarda kısa forvet ABD'li Tony Crocker mart ve nisan ayı maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini FIBA kanalıyla tek taraflı feshetmişti. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, ABD'li guard Brandon Triche ile devam etmeyeceklerini açıklarken kalan yabancılarla anlaşmak istediklerini belirtti. Yunan ekibi PAOK'tan gelen 29 yaşındaki Triche, 32 maçta oynadı, 20.9 dakika ortalama süre aldı, 9.8 sayı, 2.8 asist, 2.5 ribaunt ortalamaları yakaladı.