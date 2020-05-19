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Haberler Spor Premier Lig'de şok! 6 futbolcu...

'de şok! 6 futbolcu...

İngiltere , 3 kulüpte yapılan toplamda 748 testinde 6 ismin pozitif çıktığını doğruladı. Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.

Premier Lig'de şok! 6 futbolcu...

19.05.2020, 20:55

İngiltere Premier Lig, 3 kulüpte yapılan toplamda 748 koronavirüs testinde 6 ismin pozitif çıktığını doğruladı.

Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig'de yer alan 3 kulüp; futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp personellerine test yaptı. Toplamda 748 kişiye yapılan testlerin ardından 6 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.

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