İngiltere Premier Lig, 3 kulüpte yapılan toplamda 748 koronavirüs testinde 6 ismin pozitif çıktığını doğruladı.
Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig'de yer alan 3 kulüp; futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp personellerine test yaptı. Toplamda 748 kişiye yapılan testlerin ardından 6 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.
Premier Lig'de şok! 6 futbolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.