Premier Lig'de şok! 6 futbolcu...

İngiltere Premier Lig, 3 kulüpte yapılan toplamda 748 koronavirüs testinde 6 ismin pozitif çıktığını doğruladı.

Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig'de yer alan 3 kulüp; futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp personellerine test yaptı. Toplamda 748 kişiye yapılan testlerin ardından 6 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.