‘Saygı ve sevgiyle’

Futbol dünyası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı. İşte o mesajlar: Arda Turan: Bayramımız kutlu olsun, -Yusuf Erdoğan: Büyük bir gurur, evde onurla kutluyoruz, -Taylan Antalyalı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. -Umut Nayir: Bayramımız kutlu olsun, -Gökhan İnler: İyi bayramlar, -Ali Palabıyık: Bugün 19 Mayıs, en mutlu gün, -Berat Ayberk Özdemir: 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü gündür, -Güray Vural: Bayramımız kutlu olsun, -Berke Özer: Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun.