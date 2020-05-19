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Haberler Spor TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ile çarşamba günü bir araya gelecek

, ile çarşamba günü bir araya gelecek

, ile çarşamba günü 14:00'te bir araya geleceğini açıkladı. Toplantıya TFF Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile TFF üyeleri ve kulüp başkanları katılacak.

TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ile çarşamba günü bir araya gelecek

19.05.2020, 16:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,16:27

Türkiye Futbol Federasyonu, 20 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Kulüpler Birliği Vakfı ile videokonferans yöntemi aracılığıyla bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, yarın saat 14.00'te video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00'te toplantı yapacak. Riva'da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak" ifadeleri yer aldı.

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