72 gün sonra idmana çıktı

Liglerin askıya alınmasıyla Madeira'ya giden Ronaldo, İtalya'ya döndükten sonra 14 günlük karantina sürecini tamamladı. Portekizli yıldız, bu sabah saatlerinde kulüp tesislerine geldi. Ronaldo, fiziksel ve tıbbi testlerin ardından Maurizio Sarri yönetiminde küçük grupların yer aldığı ve mesafe kurallarına dikkat edilen antrenmana katıldı.
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