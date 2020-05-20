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Haberler Spor Altınordu ekibine koronavirüs testi yapıldı

Altınordu ekibine koronavirüs testi yapıldı

1. ekiplerinden Altınordu, ikinci kez koronavirüs testinden geçti. Kulüpten yapılan açıklamada sağlık çalışanlarına teşekkür edilerek, takımının çalışmalarını sosyal mesafe kurallarına uyarak devam ettiği belirtildi.

Altınordu ekibine koronavirüs testi yapıldı

20.05.2020, 15:19 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020,15:25

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, idari ve teknik kadro ile futbolculara Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür edildiği açıklamada, futbol takımının çalışmalarını sosyal mesafe kurallarına uyarak devam ettiği belirtildi.

Kırmızı-lacivertli ekibe ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı.

AA

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