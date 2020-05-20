Barış bereketi

F.Bahçe Buca forması giyen 18 yaşındaki golcü oyuncu Barış Sungur'u istedi. Teklifi Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş da doğrularken, "Barış için bugüne kadar Fenerbahçe'de dahil 6 kulüpten bize teklifler geldi. Biz proje takımıyız. Genç oyuncular da bizim projemiz, oyuncularımızı başka kulüplere gönderelim de para kazanalım derdinde değiliz. Barış için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de bir görüşmemiz oldu. Teklifi değerlendiriyoruz" diye konuştu. Fenerbahçe'nin Barış için 1.5 milyon TL, sonraki satıştan yüzde 30 pay ve 2 kiralık oyuncu teklif ettiği öğrenildi.

YALIKAVAK'TAN GELDİ

Başakşehir ve Trabzonspor'un da uzun süredir takibinde olan oyuncunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor. 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelen Barış 2012'de İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'dan Bucaspor altyapısına transfer edildi. Genç yıldız adayı, 2019'da 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu.