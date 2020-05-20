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Haberler Spor Başlangıç 6 Haziran

Başlangıç 6

Başlangıç 6 Haziran
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Yunanistan Süper Ligi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligin 6 Haziran'da yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı. Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun 6-7 Haziran'da devam etmesi için kulüplerin anlaştığı ve bu talebin onay için federasyona iletileceği belirtildi.

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